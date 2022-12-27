Министр культуры: Российскому кинопрокату требуется 300 отечественных фильмов в год

Для того чтобы кинотеатральный показ в России сохранился, нужно выпускать ежегодно около 300 отечественных фильмов, в том числе 60 крупных премьер, считает министр культуры Ольга Любимова.



«Понятно, что в кинотеатрах очень сложная ситуация. Понятно, что так или иначе кинотеатральный показ сохранится. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы», — сказала Любимова в интервью ТАСС, опубликованном 27 декабря.



По её словам, в 2022 году для сохранения киноотрасли из федерального бюджета было выделено 11,6 млрд рублей на фильмы. Кроме того, в феврале кинотеатры присоединились к проекту «Пушкинская карта» и за это время продали более 7 миллионов билетов. Но этого недостаточно, и Минкультуры ищет новые решения.

