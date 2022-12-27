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    В Краснодаре на «зебре» сбили бабушку с тремя внуками

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    Бабушку с тремя внуками сбил водитель BMW в Краснодаре 26 декабря. Женщина переходила дорогу по «зебре».

    В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как выходит на проезжую часть. Справа появляется машина и врезается в них, в результате чего один ребенок оказывается под колесами автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю. За рулем BMW был 31-летний мужчина.

    В результате ДТП девочка трех лет получила сочетанные травмы и мальчик 6 лет получил перелом правой кисти). Мылашей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

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