В Краснодаре на «зебре» сбили бабушку с тремя внуками

Бабушку с тремя внуками сбил водитель BMW в Краснодаре 26 декабря. Женщина переходила дорогу по «зебре».



В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как выходит на проезжую часть. Справа появляется машина и врезается в них, в результате чего один ребенок оказывается под колесами автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Краснодарскому краю. За рулем BMW был 31-летний мужчина.



В результате ДТП девочка трех лет получила сочетанные травмы и мальчик 6 лет получил перелом правой кисти). Мылашей госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

