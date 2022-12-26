В Воронеже пенсионер, проломивший камнем голову ребенку, получил условный срок

Пенсионер, проломивший камнем голову ребенку в Воронежской области, получил условный срок. Мужчина признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего частично и заявил, что просто хотел напугать детей. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 26 декабря.
Инцидент произошел 8 июня 2021 года на Иркутской улице. Как установил суд, дети баловались и бегали по крышам гаражей. 68-летнего мужчину поведение мальчишек разозлило, он отругал их и бросил камень, который угодил в голову 9-летнему мальчику. Ребенка госпитализировали с открытым переломом лобной кости и ушибом головного мозга.
Суд признал пенсионера виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.