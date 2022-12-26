Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружили новое крупное месторождения газа

Турция объявила об увеличении запасов природного газа в своих. месторождениях в Черном море. Теперь республика располагает 710 млрд куб. метров газа, которые оцениваются в один триллион долларов.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 декабря сообщил, что буровое судно «Фатих» обнаружило 58 млрд куб. м газа на глубине 3 023 м под водой. По словам турецкого лидера, общие запасы газа вместе с новым месторождением увеличились на 170 млрд куб. метров, пишет ТАСС.



К 2027–2028 годам Анкара планирует добывать 40 млн куб. метров газа ежедневно, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд куб. метров.

