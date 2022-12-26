    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -12

    4 м/с, ю-в

    767мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.45eur72.62

    Спустя десяток лет получили приговор. Петербуржцы получили наказание за хищение 21 миллиона из бюджета

    2622
    5 комментариев

    Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор девятерым, которые больше десяти лет назад похитили 21,4 миллиона рублей из бюджета города — и останавливаться не хотели. Они мошенничали с субсидиями для предпринимателей.

    О подробностях дела 26 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В 2010 году Михаил Федоров собрал команду, которая подавала заявки на субсидии с фальшивыми документами. В схеме участвовали курьеры, которые не знали об обмане, но доставляли запечатанные конверты в комитет по развитию предпринимательства.

    Федоров все это делал, «получив сведения, касающиеся алгоритма действий, направленных на получение легальным путем субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению понесенных затрат», отмечают в пресс-службе.

    Фигуранты создавали и находили фирмы, готовили от их лица документы о якобы понесенных затратах, и за четыре года совершили 11 преступлений. Более 21 миллиона рублей оказалось у них в карманах, а еще почти 4 они собирались украсть.

    Изначально команде вменяли еще и организацию преступного сообщества, но суд всех оправдал с правом на реабилитацию. За мошенничество же Федоров получил 7 лет условно, остальные фигуранты — от года 8 месяцев до 7 лет условно.

    Приговор оглашался 11 часов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close