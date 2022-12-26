Спустя десяток лет получили приговор. Петербуржцы получили наказание за хищение 21 миллиона из бюджета

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор девятерым, которые больше десяти лет назад похитили 21,4 миллиона рублей из бюджета города — и останавливаться не хотели. Они мошенничали с субсидиями для предпринимателей.



О подробностях дела 26 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В 2010 году Михаил Федоров собрал команду, которая подавала заявки на субсидии с фальшивыми документами. В схеме участвовали курьеры, которые не знали об обмане, но доставляли запечатанные конверты в комитет по развитию предпринимательства.