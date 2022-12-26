Спустя десяток лет получили приговор. Петербуржцы получили наказание за хищение 21 миллиона из бюджета

Куйбышевский райсуд Петербурга огласил приговор девятерым, которые больше десяти лет назад похитили 21,4 миллиона рублей из бюджета города — и останавливаться не хотели. Они мошенничали с субсидиями для предпринимателей.
О подробностях дела 26 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов. В 2010 году Михаил Федоров собрал команду, которая подавала заявки на субсидии с фальшивыми документами. В схеме участвовали курьеры, которые не знали об обмане, но доставляли запечатанные конверты в комитет по развитию предпринимательства.
Федоров все это делал, «получив сведения, касающиеся алгоритма действий, направленных на получение легальным путем субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению понесенных затрат», отмечают в пресс-службе.
Фигуранты создавали и находили фирмы, готовили от их лица документы о якобы понесенных затратах, и за четыре года совершили 11 преступлений. Более 21 миллиона рублей оказалось у них в карманах, а еще почти 4 они собирались украсть.
Изначально команде вменяли еще и организацию преступного сообщества, но суд всех оправдал с правом на реабилитацию. За мошенничество же Федоров получил 7 лет условно, остальные фигуранты — от года 8 месяцев до 7 лет условно.
Приговор оглашался 11 часов.