На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России — «Приют одиннадцати»

На Эльбрусе восстановят гостиницу «Приют одиннадцати», которая была самой высокогорной в СССР и России. Примерные сроки — 2024–2025 годы, сообщает 26 декабря пресс-служба МЧС РФ.
Комплекс расположен на южном склоне Эльбруса на высоте 4 200 метров. На базе гостиницы разместят подразделения МЧС — это позволит быстро организовать спасательные работы на склоне.
«Местность удалена от базового отряда, а также отличается резкопересеченным рельефом со скальными участками, крупными и мелкими осыпями, льдом. В случае происшествия добраться туда можно будет только самостоятельно, без использования транспорта, в течение 4–5 часов», — отмечают в ведомстве.
Сейчас идут проектно-изыскательные работы, документация будет готова до конца следующего года.
Гостиница получила имя в память об одиннадцати путниках, которые разбили лагерь на склоне в 1909 году и, покидая его, оставили на камне надпись: «Приют 11». Спустя двадцать лет там построили здание, сохранив название. Долгое время «Приют» был самой высокогорной гостиницей Европы, но сгорел в 1998 году.