На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России — «Приют одиннадцати»

На Эльбрусе восстановят гостиницу «Приют одиннадцати», которая была самой высокогорной в СССР и России. Примерные сроки — 2024–2025 годы, сообщает 26 декабря пресс-служба МЧС РФ.



Комплекс расположен на южном склоне Эльбруса на высоте 4 200 метров. На базе гостиницы разместят подразделения МЧС — это позволит быстро организовать спасательные работы на склоне.



«Местность удалена от базового отряда, а также отличается резкопересеченным рельефом со скальными участками, крупными и мелкими осыпями, льдом. В случае происшествия добраться туда можно будет только самостоятельно, без использования транспорта, в течение 4–5 часов», — отмечают в ведомстве.

