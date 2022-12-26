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    На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России — «Приют одиннадцати»

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    На Эльбрусе восстановят гостиницу «Приют одиннадцати», которая была самой высокогорной в СССР и России. Примерные сроки — 2024–2025 годы, сообщает 26 декабря пресс-служба МЧС РФ.

    Комплекс расположен на южном склоне Эльбруса на высоте 4 200 метров. На базе гостиницы разместят подразделения МЧС — это позволит быстро организовать спасательные работы на склоне.

    «Местность удалена от базового отряда, а также отличается резкопересеченным рельефом со скальными участками, крупными и мелкими осыпями, льдом. В случае происшествия добраться туда можно будет только самостоятельно, без использования транспорта, в течение 4–5 часов», — отмечают в ведомстве.

    Сейчас идут проектно-изыскательные работы, документация будет готова до конца следующего года.

    Гостиница получила имя в память об одиннадцати путниках, которые разбили лагерь на склоне в 1909 году и, покидая его, оставили на камне надпись: «Приют 11». Спустя двадцать лет там построили здание, сохранив название. Долгое время «Приют» был самой высокогорной гостиницей Европы, но сгорел в 1998 году.

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