Олимпийскую медалистку заочно приговорили в Белоруссии к 12 годам колонии

Минский горсуд огласил приговор в отношении основателей оппозиционного «Белорусского фонда спортивной солидарности» пловчихи Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом 26 декабря пишет БЕЛТА.

Оба получили по 12 лет лишения свободы. Герасименя — в колонии общего режима, Опейкин — в колонии усиленного режима. Сейчас оба находятся за рубежом. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.



Кроме того, с обвиняемых будет взыскано около 689 тыс. белорусских рублей (примерно $ 250 тыс.) в пользу «Белспортобеспечения», Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта. Арестованное имущество Герасимени, в том числе $ 48,7 тыс. на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на улице Филимонова в Минске, суд оставил под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.

