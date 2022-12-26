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    Олимпийскую медалистку заочно приговорили в Белоруссии к 12 годам колонии

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    Минский горсуд огласил приговор в отношении основателей оппозиционного «Белорусского фонда спортивной солидарности» пловчихи Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом 26 декабря пишет БЕЛТА.

    Оба получили по 12 лет лишения свободы. Герасименя — в колонии общего режима, Опейкин — в колонии усиленного режима. Сейчас оба находятся за рубежом. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.

    Кроме того, с обвиняемых будет взыскано около 689 тыс. белорусских рублей (примерно $ 250 тыс.) в пользу «Белспортобеспечения», Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта. Арестованное имущество Герасимени, в том числе $ 48,7 тыс. на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на улице Филимонова в Минске, суд оставил под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.

    Фигурантов признали виновными в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на «причинение вреда национальной безопасности» Белоруссии. Отмечается, что такие действия «повлекли тяжкие последствия».

    Претензии властей Белоруссии касаются созданного Герасименей и Опейкиным «Белорусского фонда спортивной солидарности», признанного в стране экстремистским. Герасименя осенью 2020 года рассказывала, что ее фонд будет заниматься поддержкой белорусских спортсменов, пострадавших от действий режима Лукашенко. После начала боевых действий на Украине организация призывала УЕФА наложить санкции на футбольные клубы и национальные сборные России и Белоруссии.

    Также им вменяют распространение «заведомо ложных сведений и измышлений о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года».

    Александра Герасименя — белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы как на «длинной воде», так и на «короткой». Многократная чемпионка Универсиад.

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