Скончался Александр Скворцов, один из первых «Лицедеев» и напарник Вячеслава Полунина

Не стало известного артиста, клоуна Александра Скворцова — сообщили 26 декабря в театре «Лицедеи».
Скворцов участвовал в «Лицедеях» с самого начала, когда в 1968 году они Вячеславом Полуниным и другими артистами познакомились в студии пантомимы Рудольфа Славского. С 1978 года труппа получила нынешнее название — в ту пору актерский дуэт Скворцова и Полунина был основной коллектива.
«В дуэте с Полуниным Скворцов проработал многие годы, в 1979 году они стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, — говорится в некрологе, опубликованном театром. — В 80-е годы у Скворцова была собственная студия при Ленинградском дворце молодёжи, что делало его одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всём Советском Союзе».
Информацию о дате и месте прощания в театре будут сообщать интересующимся после 15.00 27 декабря.