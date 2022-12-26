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    В России не фиксировались случаи заражения «съедающей мозг» амебой вида Неглерия Фоулера

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    Случаи заражения смертельно опасной амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не фиксировались. Заболевание достаточно редкое, от человека к человеку не передается, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

    За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано порядка 400 случаев, из них 150 — в США, а также в Индии и Пакистане, при этом 97% пациентов умерли, рассказал Семенов 26 декабря РИА Новости. Заразиться амебой можно при купании в водоеме с грязной и стоячей водой. С током воды амеба попадает в нос, прицепляется к обонятельному нерву и начинает «пожирать» нервную ткань, двигаясь вверх.

    Ранее Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, Мужчина находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся в Южную Корею 10 декабря, а 21 декабря скончался.

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