В России не фиксировались случаи заражения «съедающей мозг» амебой вида Неглерия Фоулера

Случаи заражения смертельно опасной амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека, в России не фиксировались. Заболевание достаточно редкое, от человека к человеку не передается, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.



За последние 60 лет по всему миру было зарегистрировано порядка 400 случаев, из них 150 — в США, а также в Индии и Пакистане, при этом 97% пациентов умерли, рассказал Семенов 26 декабря РИА Новости. Заразиться амебой можно при купании в водоеме с грязной и стоячей водой. С током воды амеба попадает в нос, прицепляется к обонятельному нерву и начинает «пожирать» нервную ткань, двигаясь вверх.

