Взял покататься у мамы. Юный лихач с простреленным колесом удирал от полиции по волгоградским полям

Волгоградская полиция устроила ночную погоню за любителем опасной езды, которому пришлось стрелять по колесам. Оказалось, что водитель весьма юн, а машину «взял без разрешения у мамы».

Видеозапись преследования 26 декабря публикует МВД Медиа. Ночью субботы наряд ДПС заметил на одной из улиц Волгограда машину без номеров. Ее попытались остановить, чтобы проверить документы у водителя, но он предпочел побыстрее уехать.

К погоне присоединились и другие наряды, а лихач «грубо нарушал ПДД, выезжал на полосу встречного движения, пренебрегал значениям дорожных знаков и пытался скрыться через дворы, создавая угрозу жизни и здоровья граждан». Когда он выехал на дорогу к Москве, полицейские выстрелили сначала в воздух, а потом по колесам. Даже пробитое колесо водителя не остановило: он свернул в поле и поехал в сторону рабочего поселка, скрывшись из виду.

Полицейские направились туда же и стали патрулировать улицы. Вскоре возле одного из домов нашли ту самую машину, а возле нее — троих молодых людей, от 15 лет до 21 года.

Оказалось, что за рулем был 15-летний подросток без прав, причем трезвый. Он заявил, что хотел покататься с друзьями и без спросу взял автомобиль у матери, которая недавно его купила и не успела поставить на учет.



Лихача передали матери, которая получила протокол о передаче машины лицу без водительских прав. Теперь семью могут поставить на профилактический учет.

