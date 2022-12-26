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    Командная работа. Кассиршу и партнеров задержали в гипермаркете под Петербургом после подозрительной закупки

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    «Скидка для своих» в одном из гипермаркетов в Ленобласти не стала постоянной для двух компаньонов, имевших там связи. Схему быстро разоблачили.

    Управление вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, кассирша и двое посетителей сетевого гипермаркета на Колтушском шоссе были задержаны утром 24 декабря. Персонал магазина заметил, что их коллега проводила через кассу самые дешевые продукты, хотя ее знакомые приобретали вещи куда дороже: подарочные наборы, елочные игрушки, кофеварку, фрукты и другое. Пресечь шопинг смогли вызванные на место стражи порядка.

    Камеры наблюдения помогли установить, что эти же гости приходили в магазин и днем ранее. Покупали товары по той же схеме. Всего за два дня им удалось вынести товара на сумму боле 140 тысяч рублей. Задержанных доставили в отдел полиции.

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