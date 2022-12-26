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    В Башкирии девушка замерзла насмерть, возвращаясь домой

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    Девушка замерзла насмерть на улице в селе Дуван-Мечетлино в Башкирии. Тело нашли родственники. По факту проводится проверка, сообщает Следственный комитет Башкортостана.

    Погибшей было 17 лет. На тело, лежащее у ворот частного дома, наткнулись родственники. Девушка была в верхней одежде, без видимых телесных повреждений, говорится в релизе СК.

    По предварительной версии, девушка могла скончаться от переохлаждения, возвращаясь ночью домой. По данным сервиса «Яндекс.Погода», минувшей ночью в селе было около 9 градусов мороза.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители и другие члены семьи и очевидцы.

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