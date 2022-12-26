В Башкирии девушка замерзла насмерть, возвращаясь домой

Девушка замерзла насмерть на улице в селе Дуван-Мечетлино в Башкирии. Тело нашли родственники. По факту проводится проверка, сообщает Следственный комитет Башкортостана.



Погибшей было 17 лет. На тело, лежащее у ворот частного дома, наткнулись родственники. Девушка была в верхней одежде, без видимых телесных повреждений, говорится в релизе СК.



По предварительной версии, девушка могла скончаться от переохлаждения, возвращаясь ночью домой. По данным сервиса «Яндекс.Погода», минувшей ночью в селе было около 9 градусов мороза.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители и другие члены семьи и очевидцы.

