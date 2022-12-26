Вечерний час пик Петербург встречает в 8-балльных пробках, самая длинная скопилась на КАД

Загруженность дорог в Петербурге в седьмом часу вечера 26 декабря составила 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного для вечера понедельника.

Одна из самых длинных пробок за сегодняшний день скопилась в 17:36 на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9 километров от Дачного проспекта до поста ГИБДД. Двумя часами ранее такая же пробка была в этом же месте на внутреннем кольце. Больше за сегодняшний день фиксировали только на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Софийской улицы в половине второго часа дня, там затор составлял 12,3 километра.