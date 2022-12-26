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    Вечерний час пик Петербург встречает в 8-балльных пробках, самая длинная скопилась на КАД

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    Загруженность дорог в Петербурге в седьмом часу вечера 26 декабря составила 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного для вечера понедельника.

    Одна из самых длинных пробок за сегодняшний день скопилась в 17:36 на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9 километров от Дачного проспекта до поста ГИБДД. Двумя часами ранее такая же пробка была в этом же месте на внутреннем кольце. Больше за сегодняшний день фиксировали только на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Софийской улицы в половине второго часа дня, там затор составлял 12,3 километра.

    Помимо кольцевой, наиболее плотное движение сейчас наблюдается в районе площади Восстания и площади Александра Невского, Каменноостровском проспекте в районе «Петроградской», Выборгской, Арсенальной и Свердловской набережных, пересечении Ленинского проспекта и Краснопутиловской улицы, Проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, а также на ЗСД от Васильевского острова до Приморского шоссе.

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