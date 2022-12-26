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    Легковая машина на МКАД так влетела в КАМАЗ, что сделала сальто. ДТП попало на видео

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    «Дептранс. Оперативно»

    Смертельная авария с грузовиком и легковой произошла на кольцевой автодороге в Москве днем 26 декабря. Мощный удар засняли камеры видеонаблюдения.

    Около 15:13 на 82-м километре внутренней стороны МКАД легковой автомобиль Hyundai столкнулся с КАМАЗом, который остановился в крайнем правом ряду, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На записях с камер видно, что легковой автомобиль перед ударом пересек почти все полосы МКАД из левых рядов в крайний правый. Удар в заднюю часть стоящего самосвала был такой силы, что грузовик сдвинуло с места, а «Хёндэ» перевернулся на крышу через капот.

    Прокуратура Москвы

    В результате ДТП погибли водитель и пассажир Hyundai. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, работу взяла на контроль прокуратура Северо-Восточного административного округа.

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