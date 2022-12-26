    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    769мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd68.68eur73.04

    В Петербурге два смертельных пожара тушили с разницей в десять минут

    1326
    обсудить

    Ещё один смертельный пожар произошёл в Петербурге 26 декабря, на этот раз в Петродворцовом районе города.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:16 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании из Петергофа. Горела двушка на улице Володи Дубинина, 2, силами трёх расчётов её потушили примерно через полчаса.

    По данным ведомства, огонь распространился на один квадратный метр обстановки. Несмотря на сравнительно небольшую площадь пожара, женщина его не пережила.

    За десять минут до того, как спасатели поехали к двухэтажному дому в Петергофе, их коллеги завершили работы на проспекте Солидарности в Невском районе города. Там в результате квартирного пожара также погибла женщина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close