В Петербурге два смертельных пожара тушили с разницей в десять минут

Ещё один смертельный пожар произошёл в Петербурге 26 декабря, на этот раз в Петродворцовом районе города.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 16:16 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании из Петергофа. Горела двушка на улице Володи Дубинина, 2, силами трёх расчётов её потушили примерно через полчаса.

По данным ведомства, огонь распространился на один квадратный метр обстановки. Несмотря на сравнительно небольшую площадь пожара, женщина его не пережила.

За десять минут до того, как спасатели поехали к двухэтажному дому в Петергофе, их коллеги завершили работы на проспекте Солидарности в Невском районе города. Там в результате квартирного пожара также погибла женщина.