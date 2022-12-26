Трамваи и троллейбусы в Петербурге в новогодние каникулы будут работать по ночам

В неделю новогодних праздников в Петербурге организуют ночное движение трамваев и троллейбусов. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
С 1 по 8 января круглосуточно будут работать пять трамвайных маршрутов: № 7, 43, 55, 60 и 100 — и шесть троллейбусных: № 2, 13, 14, 23, 31 и 46. Интервалы движения электротранспорта ночью составят 30 минут. Днем трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Петербурге тоже будут работать 6 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов, а также 20 автобусных маршрутов. Станции метрополитена будут открыты с часу ночи до пяти утра. Такой же график у общественного транспорта будет в рождественскую ночь, но наземного транспорта будет ходить меньше.