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    Боевые действия на Украине

    «Не пей пиво» и «Апполон». ФСБ рассказала, как ликвидировала украинских диверсантов с интересными позывными

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    ФСБ России заявила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы на границе с Брянской областью. В результате боестолкновения уничтожены четыре боевика, пытавшиеся проникнуть на территорию РФ.

    По данным ведомства, при себе диверсанты имели иностранное вооружение и боеприпасы, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

    РИА Новости со ссылкой на ФСБ пишет, что раскрыты и имена предполагаемых преступников. Командиром, по информации ведомства, был Юрий Горовец 1988 года рождения (позывной «Святоша»). Саперы — Максим Михайлов, 1990 года рождения, позывной «Не пей пиво», и Тарас Карпюк, 1984 года рождения, позывной «Тарасий». Еще один участник ДРГ — Богдан Лягов, 2003 года рождения, позывной «Апполон».

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