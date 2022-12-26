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    Россияне сократили расходы на елки, мишуру и икру перед Новым годом. В плюсе только мандарины

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    Россияне потратили на подготовку к Новому году в декабре на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Первого ОФД (входит в группу ВТБ), больше всего сократились расходы на елки и елочные игрушки — на треть.

    За две декады декабря на елки пошло на 31% меньше средств, чем год назад, а на игрушки сокращение расходов достигло 36%. На гирлянды траты оказались меньше прошлогоднего показателя на 21%, а расходы на свечи к празднику сократились в 3,2 раза.

    За традиционное для новогоднего стола игристое вино в магазинах оставили на 20% меньше, чем за этот же прошлогодний период. А вот на мандарины траты выросли на 7%. Больше всех «урезали» икру — на нее потратили почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

    — Традиционно россияне начинают готовиться к Новому году в середине декабря, — комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД. — Во вторую декаду месяца траты на украшение дома к празднику и подготовку новогоднего стола увеличились по сравнению с первой на 17%. В том числе объем покупок шампанского вырос к предыдущему периоду на треть, мандаринов — на 17%, елок — на 22%. При этом к прошлому году и затраты, и объем покупок снизились. У россиян есть еще неделя, к тому же живые ели традиционно покупают в последней декаде декабря, так что потребительская активность может возрасти под самый конец этого года.

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