Россияне сократили расходы на елки, мишуру и икру перед Новым годом. В плюсе только мандарины

Россияне потратили на подготовку к Новому году в декабре на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Первого ОФД (входит в группу ВТБ), больше всего сократились расходы на елки и елочные игрушки — на треть.



За две декады декабря на елки пошло на 31% меньше средств, чем год назад, а на игрушки сокращение расходов достигло 36%. На гирлянды траты оказались меньше прошлогоднего показателя на 21%, а расходы на свечи к празднику сократились в 3,2 раза.



За традиционное для новогоднего стола игристое вино в магазинах оставили на 20% меньше, чем за этот же прошлогодний период. А вот на мандарины траты выросли на 7%. Больше всех «урезали» икру — на нее потратили почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

