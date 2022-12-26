«Я же питерский». Лукашенко ответил, не холодно ли ему в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ, пошутил о погоде в Северной столице. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко вышел из автомобиля в пиджаке. Журналисты спросили, не холодно ли ему, на что президент показал поднятый большой палец и ответил: «Я же питерский». Но настроение у него было «среднее», а в Новый год будет «самое хорошее». Судя по кадрам, белорусского лидера в поездке сопровождает сын Николай.
Неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств проходит в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. Саммит идет с 26 по 27 декабря.