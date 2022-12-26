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    Путин: Вызовы и угрозы только растут, но страны СНГ готовы решать проблемы сообща

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    15 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны Содружества Независимых Государств, только растут, однако они готовы им противостоять и совместно преодолевать проблемы.

    «Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать и то, что и между странами — участницами Содружества возникают разногласия», — сказал Путин 26 декабря на выступлении в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге.

    При этом он отметил, что страны СНГ готовы сотрудничать и решать проблемные вопросы вместе, сообща, оказывая друг другу помощь.

    Также президент РФ подчеркнул, что русский язык является мощной объединяющей силой, скрепляющей многонациональные государства Содружества. Помимо этого народы СНГ связывают общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции.

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    Комментарии 15

    28008845026 Дек 2022 в 16:19
    Он маньяк?
    +2−0
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