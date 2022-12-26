Путин: Вызовы и угрозы только растут, но страны СНГ готовы решать проблемы сообща

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются страны Содружества Независимых Государств, только растут, однако они готовы им противостоять и совместно преодолевать проблемы.



«Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать и то, что и между странами — участницами Содружества возникают разногласия», — сказал Путин 26 декабря на выступлении в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге.

