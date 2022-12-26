Умер исполнитель хита «Будет все, как ты захочешь» Александр Шевченко

Певец, композитор и продюсер Александр Шевченко, известный по хиту «Будет все, как ты захочешь», скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы «Зодчие» во «ВКонтакте» 26 декабря.
Причина смерти не указывается. Друг музыканта, продюсер Александр Пономарев сообщил ТАСС, что, по его информации, Шевченко умер от оторвавшегося тромба.
Прощание состоится 29 декабря.
Александр Шевченко — советский и российский певец, композитор и продюсер. В 1989 — 1991 годах был солистом рок-группы «Зодчие», в которой в разные годы играли Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.
В 1997 году он исполнил вместе с группой «Дежа-вю» ставшую хитом песню «Будет все, как ты захочешь», получившую «Золотой граммофон».
С 1998 по 2003 год был сначала автором одних из самых популярных песен Алсу «Зимний сон», «Иногда», а затем продюсером певицы.