Умер исполнитель хита «Будет все, как ты захочешь» Александр Шевченко

Певец, композитор и продюсер Александр Шевченко, известный по хиту «Будет все, как ты захочешь», скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы «Зодчие» во «ВКонтакте» 26 декабря.



Причина смерти не указывается. Друг музыканта, продюсер Александр Пономарев сообщил ТАСС, что, по его информации, Шевченко умер от оторвавшегося тромба.



Прощание состоится 29 декабря.



Александр Шевченко — советский и российский певец, композитор и продюсер. В 1989 — 1991 годах был солистом рок-группы «Зодчие», в которой в разные годы играли Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.

