Toyota вместо оленей. В Чите к саням Деда Мороза присмотрелась ГИБДД

Праздники праздниками, а правила дорожного движения никто не отменял. Даже если ты сказочный персонаж. Это проверил на себе Дед Мороз из Читы.
Как пишет 26 декабря издание «Чита.Ру» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю, в понедельник вечером сотрудники ГИБДД на Новобульварной улице остановили Toyota с прицепом в виде саней Деда Мороза. В санях находились мужчина в новогоднем костюме и ребенок.
Водителя иномарки привлекли к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а также за перевозку людей вне кабины.