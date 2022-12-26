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    В Севастополе трое школьников разгромили десять надгробий на Братском кладбище

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    Надгробия разгромили на городском Братском кладбище Севастополя. Вандалов нашли быстро, но выяснилось, что они еще учатся в школе. Подробности 26 декабря сообщает городская полиция в своем телеграм-канале.

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    Разрушенные захоронения обнаружили горожане и обратились в правоохранительные органы. Поврежденными оказались более десяти надгробий. Полиция установила, что на кладбище таким образом развлекались трое детей в возрасте от 11 до 12 лет. Школьникам и их родителям пришлось пообщаться с полицейскими. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

    Возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.

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