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    Глава МВД: Среди иностранцев фиксируется рост преступности — около 80% криминала связано с наркотиками

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    Среди иностранцев в России фиксируется рост преступности — 80% криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает 26 декабря РИА Новости.

    «Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков», — сказал он.

    Также Колокольцев отметил, «здесь нам необходимо ужесточить контроль».

    «По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны», — добавил он.

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