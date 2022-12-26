Глава МВД: Среди иностранцев фиксируется рост преступности — около 80% криминала связано с наркотиками

Среди иностранцев в России фиксируется рост преступности — 80% криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает 26 декабря РИА Новости.

«Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков», — сказал он.

Также Колокольцев отметил, «здесь нам необходимо ужесточить контроль».

«По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны», — добавил он.