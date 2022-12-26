«Ваш заказ доставлен ДПС». На перекрытом Вознесенском перед кортежем скрутили доставщика

Открыточные виды Петербурга разнообразили для кортежа, проезжающего через Адмиралтейский район 26 декабря. Пассажиры из окон чёрных автомобилей могли наблюдать задержание.

Вместе с гостями за активной работой ДПС на Вознесенском проспекте наблюдал читатель «Фонтанки». На углу с улицей Декабристов в руки сотрудников попал доставщик.

«Хотел переехать дорогу перед проездом кортежа», — уточнил очевидец и посочувствовал тем, кто ждал доставку. — «Ваш заказ не был доставлен. Он досматривается сотрудниками ДПС».

Судя по видео, курьер поездку не продолжил. Спокойно и молча он не стоял. Мужчине заломили руки, успели продемонстрировать захват и ткнуть лицом в стену. За кадром осталось то, как один из полицейских потерял на дороге часть обмундирования.



Пока упирающегося доставщика удерживали на тротуаре, сотрудник успел убрать с пути кортежа его велосипед, сумку и потерянные детали.

