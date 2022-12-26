    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-в

    770мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd68.68eur73.04

    «Ваш заказ доставлен ДПС». На перекрытом Вознесенском перед кортежем скрутили доставщика

    5181
    4 комментария

    Открыточные виды Петербурга разнообразили для кортежа, проезжающего через Адмиралтейский район 26 декабря. Пассажиры из окон чёрных автомобилей могли наблюдать задержание.

    «Фонтанка.ру»

    Вместе с гостями за активной работой ДПС на Вознесенском проспекте наблюдал читатель «Фонтанки». На углу с улицей Декабристов в руки сотрудников попал доставщик.

    «Хотел переехать дорогу перед проездом кортежа», — уточнил очевидец и посочувствовал тем, кто ждал доставку. — «Ваш заказ не был доставлен. Он досматривается сотрудниками ДПС».

    Судя по видео, курьер поездку не продолжил. Спокойно и молча он не стоял. Мужчине заломили руки, успели продемонстрировать захват и ткнуть лицом в стену. За кадром осталось то, как один из полицейских потерял на дороге часть обмундирования.

    Пока упирающегося доставщика удерживали на тротуаре, сотрудник успел убрать с пути кортежа его велосипед, сумку и потерянные детали.

    «Фонтанка» спросила ГУ МВД по Петербургу и области, чем внимание полиции привлек велосипедист. На кадрах видно, что выходившие на дорогу пешеходы и другой велокурьер их не заинтересовали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close