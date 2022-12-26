Екатеринбурженка получила повестку за сына, который умер в возрасте двух с половиной лет

Жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына Сережу. Мальчик умер в два с половиной года от водянки головного мозга. Историю 26 декабря рассказал портал Е1.

Анастасия потеряла ребенка в 2009 году и с трудом нашла силы, чтобы пережить это горе. На днях родные нашли в почтовом ящике уведомление об обязанности явиться в военкомат к 8 утра 26 января. В повестке было имя Сергея.