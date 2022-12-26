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    Екатеринбурженка получила повестку за сына, который умер в возрасте двух с половиной лет

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    Фото: читатель E1.RU; Артем Устюжанин / E1.RU
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    Жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына Сережу. Мальчик умер в два с половиной года от водянки головного мозга. Историю 26 декабря рассказал портал Е1.

    Анастасия потеряла ребенка в 2009 году и с трудом нашла силы, чтобы пережить это горе. На днях родные нашли в почтовом ящике уведомление об обязанности явиться в военкомат к 8 утра 26 января. В повестке было имя Сергея.

    Фото: читатель E1.RU
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    Женщине позвонила мама и рассказала о документе. Анастасия удивилась, ведь старший сын проживает с ней, а значит повестку должны были принести им.

    «Но она объяснила, что повестка пришла на Сережку! И тут меня просто накрыло, — рассказала Анастасия. — Они могли бы списать это на то, что не обновили данные. Но сомневаюсь, что почти четырнадцать лет они этого не делали».

    Фото: читатель E1.RU; Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: читатель E1.RU

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