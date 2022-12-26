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    Скончалась актриса театра и кино Аля Никулина

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    Актриса Аля Никулина скончалась в возрасте 85 лет. Об этом 26 декабря сообщает в соцсетях московский театр «Эрмитаж», в котором она проработала тридцать лет.

    Причина смерти не уточняется. О дате и времени похорон театр известит позже.

    Аля Никулина играла в спектаклях «Безразмерное Ким-танго», «Полет Ди Грассо», «Скверный анекдот», «Мотивчик», «Зойкина квартира», «Азеф», «Мольер Тартюф в Школе клоунов», «Цари».

    Зрителям она также известна по проектам в кино и на ТВ, среди которых «Еще люблю, еще надеюсь» (1984), «Метро» (2012), «Противостояние» (1985), «Эпидемия» (2018), «Школа» (2010), «Краткий курс счастливой жизни» (2012).

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