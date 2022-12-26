Бабушка с внучкой погибли в Иркутской области из-за неисправной системы подогрева полов

Бабушка и внучка погибли при пожаре в Усть-Илимском районе Иркутской области. Возгорание началось из-за системы подогрева полов. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления МЧС 26 декабря.



О горящем доме в поселке Железнодорожный сообщили соседи. К моменту приезда пожарных пламя охватило всю комнату в деревянном одноэтажном доме. Когда удалось вскрыть дверь, то внутри обнаружили тела 69-летней женщины и ее 8-летней внучки.



По предварительным данным, причиной возгорания стали так называемые теплые полы. Система находилась под ковром, пожар начался из-за короткого замыкания.

