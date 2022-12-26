Скончался нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев

Известный нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит», тренер и мастер спорта СССР Сергей Дмитриев скончался 26 декабря на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в своем телеграм-канале.

Как уточняет комитет по физической культуре и спорту, в последние годы футболист боролся с тяжелым заболеванием.

Сергей Дмитриев родился в Ленинграде 19 марта 1964 года. В 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита». Играл в команде восемь лет, завоевав вместе с клубом золото чемпионата СССР и Кубок сезона.



Также Дмитриев выступал за московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии.

