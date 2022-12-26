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    Эрдоган: Запад внес только «провокационные элементы» в конфликт на Украине

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада внесли только провокационные элементы в конфликт на Украине. Об этом турецкий лидер заявил 25 декабря на встрече с молодежью в Эрзуруме, передает ТАСС.

    «К сожалению, в российско-украинский конфликт Запад внес лишь провокационные элементы», — сказал он.

    Также турецкий лидер заявил о согласии с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что нужно сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море.

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