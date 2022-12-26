Эрдоган: Запад внес только «провокационные элементы» в конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада внесли только провокационные элементы в конфликт на Украине. Об этом турецкий лидер заявил 25 декабря на встрече с молодежью в Эрзуруме, передает ТАСС.

«К сожалению, в российско-украинский конфликт Запад внес лишь провокационные элементы», — сказал он.

Также турецкий лидер заявил о согласии с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что нужно сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки через зерновой коридор в Черном море.