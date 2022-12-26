Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» глазами гостей и участников: встречи, шутки, артисты и вдохновляющие истории

Фото: Анжела Мнацаканян, «Фонтанка. ру» Поделиться Поделиться





В середине декабря состоялось вручение четвертой городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». И все это время мы получаем от наших друзей, коллег, партнеров, номинантов и победителей отзывы о прошедшей церемонии. Мы говорим всем большое СПАСИБО — и хотим поделиться с вами этими теплыми словами.

Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк»: «По замечательной традиции в декабре я снова побывала на городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Это здорово, что несмотря на очередной непростой год «Фонтанка» продолжает делать такое важное дело, объединяя бизнесменов и уличных музыкантов, представителей власти и молодых артистов. Подсвечивая важные моменты из жизни нашего города и рассказывая о неординарных личностях, живущих среди нас. Красиво, шикарно, интересно. Я всегда нахожу время в плотном графике декабря и наслаждаюсь вечером в компании любимого города. Желаю Премии долгих лет жизни, интересных событий и большой любви горожан».

Марина Кальгина, собственник ресторана «Тройка» и кондитерской «Тройка» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Марина Кальгина, собственник ресторана «Тройка» и кондитерской «Тройка»: «Спасибо любимой «Фонтанке.ру» за проведённую масштабную премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Всё было по-питерски с большой буквы — элегантно, выдержанно и интеллигентно. Запомнились яркие выступления уважаемых ленинградских и петербургских артистов и, конечно, площадка — историческое место, Главный штаб, — что как нельзя лучше показало значимость церемонии. А для меня как руководителя предприятия, вошедшего в десятку значимых для города мест, ещё раз подтвердилось: «Тройка», несмотря на солидный возраст (а это пятый десяток лет), идёт правильным путём и пользуется любовью и признанием жителей нашего города. Настроение и дальше творить и быть востребованным — вот что дают такие мероприятия бизнесу. Это очень важно в наше непростое время. Большое и искреннее спасибо «Фонтанке.ру».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Премия Фонтанки «Признание и влияние» как всегда по-настоящему народная и душевная. Она отражает не только выбор людьми лучших компаний в различных сферах бизнеса, она действительно про город, про то, чем мы живем. Каждый год Фонтанка.ру удивляет, насколько Петербург богат активными, позитивными и деятельными людьми. Уличный трубач дядя Миша с непростой судьбой, который в свои 82 даст фору всем нам, до сих пор радует горожан своей музыкой. Отец Александр Ткаченко, который открыл первый в стране детский хоспис, а в этом году первый хоспис для молодых взрослых. Упсала-Цирк для хулиганов — ребят из детских домов, в котором дети и педагоги строят культурную базу для более благополучного будущего. Низкий поклон этим людям за их силу духа, любовь к своему делу и людям!»

Инга Ярош, руководитель департамента по связям с общественностью Холдинга Setl Group Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Инга Ярош, руководитель департамента по связям с общественностью Холдинга Setl Group: «Мероприятие очень понравилось. Получили удовольствие! Смеялись. Время пролетело незаметно. Красивейшее место. Нагиев — просто супер. И, конечно, замечательные, вдохновляющие истории о петербуржцах. В общем, все на высоте!»

Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»: «Рад, что у жителей Петербурга и гостей города есть возможность отреагировать на работу тех или иных компаний, оценить предоставляемые услуги, любимый бренд — и, используя механизм голосования, отметить лучших из лучших, поддержать тех, кто выполняет работу качественно и не останавливается на достигнутом. Кроме того, хочу выразить благодарность организаторам Городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» за прекрасную церемонию награждения победителей — в этом году она получилась особенно торжественной».



Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию Группы RBI Фото: предоставлено пресс-службой RBI Поделиться Поделиться





Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию Группы RBI: «Чем мне кажется особенной премия «Признание и влияние»? Те проекты, которые здесь оказываются в центре внимания, — это всегда по-настоящему важные начинания для людей, для города. Такие, которые нашли отклик в душе петербуржцев далеко не случайно. Подобные независимые «народные» премии как раз тем и прекрасны: они привлекают всеобщее внимание к вещам, которые многие из нас, горожан, ощущаются как ценные, правильные, необходимые. Они показывают, что мы, жители Петербурга, чувствуем. Особенно ценно, что «Признание и влияние» выделяет не только известные, сильные бренды, но и простых «героев года» — горожан, которые делают что-то замечательное для города. От уличного музыканта до создателей детского хосписа или, например, тех горожан, кто вступился за горельеф с Мефистофелем... Это тоже «голос города». И RBI, как петербургский девелопер, конечно, слушает этот голос и ориентируется на него».

Анастасия Литвишко, исполнительный директор Сети театральных студий «Я — Актер!» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Анастасия Литвишко, исполнительный директор Сети театральных студий «Я — Актер!»: «Хотим поблагодарить портал «Фонтанка.ру» за такую потрясающую премию, за чудесный выбор локации, за фуршет, лучших ведущих! Отдельно хочется отметить выбор людей, которые вручали награды: все они так или иначе привязаны к нашему городу, к Петербургу. Спасибо за возможность познакомиться и обменяться контактами с интересными людьми из разных областей, но которые горят своим делом так же, как и мы! До встречи в следующем году! Обязательно будем участвовать снова!»

Арина Семёнова, помощник художественного руководителя театра-студии «Горошины» (справа) Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Арина Семёнова, помощник художественного руководителя театра-студии «Горошины»: «Отличная церемония премии получилась! Прекрасная режиссура, музыка. Технически круто и масштабно. Отдельное спасибо за искромётный юмор ведущего — Дмитрия Нагиева. Мы участвовали с нашей командой впервые. Счастливы, что вошли в ТОП-10 лучших детских центров Петербурга. Благодарим всех, кто причастен к этому. И желаем организаторам энергии и вдохновения».

Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Поделиться Поделиться





Марина Андреева, директор маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: ««Фонтанка» — одно из самых читаемых и авторитетных российских СМИ. Поддержка ежегодной премии издания для нас — это поддержка поистине народного выбора. Итоги голосования являются своеобразным отражением бизнеса в глазах клиентов. Сильные бренды, которые знают и любят люди, — это локомотив экономики и имиджа региона. Поздравляю всех участников и победителей, желаю покорения новых вершин, верных клиентов и удачи».

Андрей Чирков, пресс-секретарь Цирка на Фонтанке (слева) Поделиться Поделиться





Андрей Чирков, пресс-секретарь Цирка на Фонтанке: «Очень понравилось! Хотим в следующей премии тоже поучаствовать: или как гости, или как участники, а, возможно, и как партнеры!»

Дмитрий Грозный, главный редактор бизнес-портала MarketMedia Поделиться Поделиться





Дмитрий Грозный, Главный редактор бизнес-портала MarketMedia: «За свою жизнь видел дикую кучу самых разных премий. Смотрел, награждал, получал, придумывал, проводил… Чаще всего это малоинтересное зрелище. Да, оно тешит тщеславие победителей и позволяет заработать организаторам, но, как правило, в сухом остатке остаются только фоточки с бренд-волла. С этой точки зрения «Фонтанка.ру» сделала совершенно уникальную церемонию «Признание и влияние». Потому что там было вообще не важно, кто победил. Странный набор номинаций, странный набор номинантов: для примера достаточно сказать, что на звание ресторана/бара года претендовали «Евразия», «Каха бар», «Контакт бар», «Марчеллис», «Неканон бар», «Тройка», Bahroma, «Токио-City», La Vue, «Vлаvаше». Разве можно к этому относиться серьезно? Но при этом абсолютная уверенность, что видел что-то очень важное. То, от чего хочется, то плакать, то смеяться, то опять плакать… Потому что перед тобой прошла вереница совершенно потрясающих человеческих историй. Дядя Миша, который 40 лет играет на трубе на улицах города (и в свои 83 выглядит так, будто у него есть сад с молодильными яблоками). Паренек из Афганистана, которому на родине грозила смертная казнь, потому что он хотел стать художником и рисовал обнаженную натуру, и вот добрался до Петербурга и пришел в Академию художеств. Учительница английского языка, которая купила в Красном Селе чуть ли не великокняжеский дворец и открыла в нем детский центр. Батюшка Александр, который строит детские и не детские хосписы… Эффект в квадрате, потому что сначала видишь мини-фильм, а потом человек появляется на сцене… Теперь буду всегда искать глазами на улице дядю Мишу!»

Хонор Илавски, директор по продажам сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хонор Илавски, директор по продажам сети гипермаркетов «О’КЕЙ»: «Компании О’КЕЙ в этом году исполнилось 20 лет, и высокое признание со стороны наших покупателей — для нас лучший подарок. С момента основания компании мы придерживаемся высоких стандартов качества ассортимента и сервиса в наших магазинах и непрерывно работаем над улучшением покупательского опыта. Мы благодарны изданию «Фонтанка.ру» за предоставленную возможность принять участие в конкурсном отборе, а также за высокий уровень организации церемонии вручения премии. Мы гордимся этой наградой и будем стремиться стать еще лучше».



Татьяна Красовская, Клуб «Каштанка — Добрый Пёс»: «По церемонии награждения — все было очень хорошо, очень понравились и ведущие, и выступающие. Меня лично сильно порадовал дядя Миша — я его знаю лично, его супруга занималась у нас со своим пуделем и даже с нами выступала, а я у них как-то гостила дома в Репино. Мир очень тесен, на самом деле. По победителям — если честно, то почти все было ожидаемо, немного удивил только Охта-Парк (думала про Игору). В нашей номинации — ну, тоже все как и думалось, магазин «4лапы» очень хороший, мы искренне за них рады! Минусов, честно, — не вижу. Только если на будущее все-таки учитывать размер компании — есть малый бизнес, есть крупные игроки, и им соревноваться как-то... неправильно, на мой взгляд. Это не только нас касается — мы-то сами влезли, и я прекрасно понимала расклад. А вот за некоторые гостиницы обидно — ну да, им с гигантами не равняться, но у них может быть уютнее и приятнее отдыхать, чем в том же Охта-Парке. Но я понимаю, насколько трудно выработать критерии. Так что, в целом, вы большие молодцы, спасибо за праздник! Мне кажется, все получили удовольствие, даже я, хотя и смотрела онлайн».