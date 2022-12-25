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    Центры подготовки спецназа, как в Чечне, хотят открыть по всей России

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    По всей России предлагается создать центры подготовки бойцов, аналогичные Российскому университету спецназа (РУС) в Гудермесе. С такой инициативой к президенту обратились вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщил Трутнев 25 декабря во время поездки в Чечню.

    Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым они посетили базу РУС.

    «Сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).

    Он отметил, что подобные центры планируется создаваться при содействии одного из основателей РУС Даниила Мартынова.

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    ЧечняСпецназ
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