Центры подготовки спецназа, как в Чечне, хотят открыть по всей России

По всей России предлагается создать центры подготовки бойцов, аналогичные Российскому университету спецназа (РУС) в Гудермесе. С такой инициативой к президенту обратились вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщил Трутнев 25 декабря во время поездки в Чечню.



Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым они посетили базу РУС.



«Сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).

