Церковь прямо с прихожанами подозрительно загорелась в Финляндии в Рождество

Пожар полностью уничтожил историческую деревянную церковь в финской общине Раутъярви в Рождество. Полиция предполагает поджог.



Как сообщают финские СМИ 25 декабря, во время утренней рождественской службы раздался сигнал тревоги, и священник попросил три десятка прихожан выйти на улицу. Огонь и дым очень быстро охватили здание, прибывшие пожарные не смогли помочь — к полудню церковь уже превратилась в руины.

Здание было построено в 1881 году. Полицейские обнаружили на пепелище признаки преступления и начали расследовать пожар как «предполагаемый случай поджога при отягчающих обстоятельствах».

