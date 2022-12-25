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    Церковь прямо с прихожанами подозрительно загорелась в Финляндии в Рождество

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    Пожар полностью уничтожил историческую деревянную церковь в финской общине Раутъярви в Рождество. Полиция предполагает поджог.

    Как сообщают финские СМИ 25 декабря, во время утренней рождественской службы раздался сигнал тревоги, и священник попросил три десятка прихожан выйти на улицу. Огонь и дым очень быстро охватили здание, прибывшие пожарные не смогли помочь — к полудню церковь уже превратилась в руины.

    Здание было построено в 1881 году. Полицейские обнаружили на пепелище признаки преступления и начали расследовать пожар как «предполагаемый случай поджога при отягчающих обстоятельствах».

    Кроме того, в этой же общине сгорел дом, и там нашли погибшего. Связаны ли эти пожары, выясняется.

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    ФинляндияПоджогПожарПожар в церквиЦерковь
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