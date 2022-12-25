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    Осторожно, злые водители и пассажиры. У церкви на севере Петербурга в запертой машине остались пять собак

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    Житель Комарово прислал в редакцию «Фонтанки» видео, которое он снял у местной церкви, с подписью: «Злые водители и злые пассажиры».

    На кадрах машина, припаркованная у храма. В ней около пяти собак. Они яростно облаивают всех мимо проходящих, перемещаясь по салону.

    читатель «Фонтанки» Максим

    Оставлять в машине собак, как и детей, опасно. Летом им может стать плохо от жары (вплоть до смертельного исхода), зимой они могут замёрзнуть, автомобиль вместе с «пассажиром» могут угнать. Например, в 2019 году «Сузуки» в Ленобласти похитили вместе с таксой, но, к счастью, вскоре нашли — уже в Псковской области. А в Петербурге вскоре после этого пропал «Джип» с бернским зенненхундом — его угонщики выпустили неподалёку в парк. Иногда в таких случаях машины приходится вскрывать.

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