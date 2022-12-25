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    Лопаются стёкла, пламя объяло два этажа: на Кубани торговый центр плюётся огнём

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    Кубанский торговый центр «Вега» в станице Тбилисская загорелся утром 25 декабря.

    Как сообщает 93.RU со ссылкой на региональное МЧС, о пожаре стало известно в 8:15. Первая бригада спасателей прибыла на место в 8:23, к этому моменту площадь пожара уже достигла 1000 квадратных метров и продолжала расти. Остановить распространение огня удалось лишь к 9:07. На кадрах очевидцев видно, как в здании огнём охвачены два этажа, от жара лопаются стекла, отлетают полыхающие обломки, а люди пытаются передвинуть стоящую рядом машину.

    По предварительным данным, пожар произошел на втором этаже ТЦ — там загорелся магазин одежды. Причины уточняются.

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