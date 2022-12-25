Не нашли общего языка. В Петербурге утром тушили пожар в школе

Дым в одном из кабинетов школы в Московском районе Петербурга заметили сегодня утром. Поклонникам иностранных языков придется ждать ремонта.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 декабря, вызов в 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, поступил в 9:16. По данным из открытых источников, там расположена школа 376. В кабинете площадью 20 квадратных метров выгорела обстановка на площади пять «квадратов». По данным «Фонтанки», в помещении проводятся уроки иняза.



В 9:40 пожар был локализован силами трех пожарных расчетов. Предварительно, никто не пострадал.

