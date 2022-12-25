Больше десяти машин экстренных служб съехались на Одоевского. Госпитализированы двое

Серьёзный пожар тушили в Василеостровском районе Петербурга, на острове Декабристов.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов в дом 28 по улице Одоевского поступил 24 декабря в 23:39. Оказалось, что там загорелась комната в двухкомнатной квартире, огонь охватил 10 квадратных метров. Четыре пожарных расчёта (17 человек) потушили его в 00:15.
«На пожаре пострадали мужчина и женщина, госпитализируются в лечебное учреждение», — отметили в МЧС.
читательница «Фонтанки» Виолетта
Момент погрузки пострадавшего в карету Скорой помощи сняла на видео читательница «Фонтанки» Виолетта. «Большое количество пожарных машин, машины газовой службы, машины полиции, машины Скорой помощи. Человека на носилках вынесли из дома напротив», — рассказывает читательница.