Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

В этом тесте обойдется без спойлеров. Потому что вы, скорее всего, и так смотрели каждый из этих фильмов и знаете их от и до. Вместо этого в нашем тесте есть эмодзи. Очень много эмодзи. В некоторых из них зашифровано название фильма, в других — известные сюжеты, по которым вы легко должны определить, какое кино скрывается за картинками. Во всяком случае, нам кажется, что легко. Но сколько ребусов сможете расшифровать вы?