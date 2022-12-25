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    Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

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    Предсказать окончание фильма — это мелочи. А вы попробуйте угадать кино по эмодзи
    Предсказать окончание фильма — это мелочи. А вы попробуйте угадать кино по эмодзиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    В этом тесте обойдется без спойлеров. Потому что вы, скорее всего, и так смотрели каждый из этих фильмов и знаете их от и до. Вместо этого в нашем тесте есть эмодзи. Очень много эмодзи. В некоторых из них зашифровано название фильма, в других — известные сюжеты, по которым вы легко должны определить, какое кино скрывается за картинками. Во всяком случае, нам кажется, что легко. Но сколько ребусов сможете расшифровать вы?

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    Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

    Допускаем, что вы ни одного из этих фильмов не смотрели

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    Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

    Вы смотрели некоторые из этих фильмов, но подзабыли, о чём они

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

    Вы были близки к победе, но немного промахнулись

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи

    Похоже, вы смотрели все эти фильмы и прекрасно их помните

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    Предсказать окончание фильма — это мелочи. А вы попробуйте угадать кино по эмодзи
    Предсказать окончание фильма — это мелочи. А вы попробуйте угадать кино по эмодзиКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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