В этом тесте обойдется без спойлеров. Потому что вы, скорее всего, и так смотрели каждый из этих фильмов и знаете их от и до. Вместо этого в нашем тесте есть эмодзи. Очень много эмодзи. В некоторых из них зашифровано название фильма, в других — известные сюжеты, по которым вы легко должны определить, какое кино скрывается за картинками. Во всяком случае, нам кажется, что легко. Но сколько ребусов сможете расшифровать вы?
Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи
Допускаем, что вы ни одного из этих фильмов не смотрели
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Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи
Вы смотрели некоторые из этих фильмов, но подзабыли, о чём они
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Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи
Вы были близки к победе, но немного промахнулись
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Тест для отъявленных киноманов: попробуйте угадать фильм по эмодзи
Похоже, вы смотрели все эти фильмы и прекрасно их помните