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    Боевые действия на Украине

    Подросток приехал к папе в Белгородский район и на что-то наступил. После взрыва он в реанимации

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    В Белгородской области 24 декабря подросток тяжело пострадал из-за боеприпаса. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

    Трагедия произошла в селе Щетиновка Белгородского района. 14-летний мальчик, которого до этого из-за обстрелов отправили к родственникам в более безопасный Ракитянский район, сегодня приехал к папе в Щетиновку и, вероятно, забыл об опасности. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, и произошла детонация. Мальчик получил травмы стопы и лица. В тяжёлом состоянии его поместили в реанимацию областной детской больницы.

    Гладков напоминает взрослым, что детям надо уделить особое внимание.

    «Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112», — пишет Гладков.

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    БоеприпасВзрывДетиОбстрелыБелгородская область

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