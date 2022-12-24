Подросток приехал к папе в Белгородский район и на что-то наступил. После взрыва он в реанимации

В Белгородской области 24 декабря подросток тяжело пострадал из-за боеприпаса. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Щетиновка Белгородского района. 14-летний мальчик, которого до этого из-за обстрелов отправили к родственникам в более безопасный Ракитянский район, сегодня приехал к папе в Щетиновку и, вероятно, забыл об опасности. Он наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, и произошла детонация. Мальчик получил травмы стопы и лица. В тяжёлом состоянии его поместили в реанимацию областной детской больницы.
Гладков напоминает взрослым, что детям надо уделить особое внимание.
«Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112», — пишет Гладков.