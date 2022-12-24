В МИД РФ ответили, примет ли Белоруссия участие в спецоперации: новости СВО за 24 декабря

РФ и Белоруссия готовятся к встрече с потенциальным противником Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 декабря.



Россия и Белоруссия В МИД РФ заявили, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации. Задача совместной группировки войск РФ и Белоруссии — дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию республики, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин агентству РИА Новости. Блокировка «Дождя»* Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» (* признан Минюстом СМИ-иноагентом) на постоянной основе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это было сделано из-за распространения запрещенной информации и фейков про спецоперацию. Сайт доступен российским пользователям только при включенном VPN.

Импортозамещение С Нового года начнет работать льготный режим для предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до половины затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера, заявили на сайте кабмина РФ. Рогозин получил контузию Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение в спину во время обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.

— У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки, недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет, — сказал он. Сообщается, что вскоре Дмитрию Рогозину проведут операцию.

По словам его помощника, еще два пострадавших военных советника находятся в Донецке, они в тяжелом состоянии, третий — в Ростове-на-Дону.

В Белгородской области ранен подросток В Белгородской области был ранен 14-летний мальчик, он наступил на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

— У нас плохая новость: в селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. 14-летний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации, — написал губернатор. Глава региона призвал родителей быть внимательнее и следить за детьми, особенно в предстоящие праздники и каникулы, так как неосторожность может привести к несчастному случаю.

По его словам, из-за частых обстрелов приграничных сёл некоторые семьи увозят детей в более безопасные места.