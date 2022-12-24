    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, зап

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.68eur73.04

    В русско-финском детсаду в Хельсинки Йоулупукки поздравил детей на двух языках

    2277
    13 комментариев

    В русско-финском детском саду впервые после пандемии устроили праздник в честь Рождества и Нового года.

    В русско-финском детском саду «Калинка» в Хельсинки впервые после пандемии устроили рождественско-новогоднюю елку. Местный Дед Мороз по имени Йоулупукки поздравил маленьких гостей на двух языках, пишут 24 декабря финские СМИ.

    Праздник прошел в большом украшенном свечами зале. Дети были наряжены в красные колпачки, костюмы оленей и снежинок, а поддержать их пришли родители.

    «Калинку» основали еще в 1990 году, туда приходят дети из финноязычных, русскоязычных и двуязычных семей. «Предлагаем детям доброжелательную двуязычную обучающую среду, в которой игра является важнейшим методом познания окружающего мира в сотрудничестве со взрослыми и детьми», — говорится на сайте детсада.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Дед МорозНовый годРождествоФинляндияДети
    ЛАЙК15
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Avs715324 Дек 2022 в 22:38
    Йоулупукки*
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close