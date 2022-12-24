В русско-финском детсаду в Хельсинки Йоулупукки поздравил детей на двух языках

В русско-финском детском саду впервые после пандемии устроили праздник в честь Рождества и Нового года.



В русско-финском детском саду «Калинка» в Хельсинки впервые после пандемии устроили рождественско-новогоднюю елку. Местный Дед Мороз по имени Йоулупукки поздравил маленьких гостей на двух языках, пишут 24 декабря финские СМИ.



Праздник прошел в большом украшенном свечами зале. Дети были наряжены в красные колпачки, костюмы оленей и снежинок, а поддержать их пришли родители.



«Калинку» основали еще в 1990 году, туда приходят дети из финноязычных, русскоязычных и двуязычных семей. «Предлагаем детям доброжелательную двуязычную обучающую среду, в которой игра является важнейшим методом познания окружающего мира в сотрудничестве со взрослыми и детьми», — говорится на сайте детсада.

