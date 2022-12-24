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    Протест курдов в Париже перерос в столкновения с полицией

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    В Париже на акцию протеста 24 декабря вышли тысячи курдов. В ходе митинга произошли стычки между участниками и полицией. Правоохранителям удалось вытеснить манифестантов с площади Бастилии, сообщает французская газета Le Parisien.

    Курды вышли на митинг на площадь Республики в знак протеста против гибели троих курдских активистов в 10-м округе столицы Франции в результате стрельбы днем ранее. Акция протеста переросла в столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

    Участники митинга били стекла на остановках, поджигали урны и уличную мебель, переворачивали автомобили и кидали в полицию булыжниками мостовой. А также применяли дымовые шашки и фейерверки. В результате 11 человек были задержаны.

    Протестующие прошли до площади Бастилии, которая была запланирована как конечная точка маршрута. Власти заявили о «значительном» ущербе.

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