Протест курдов в Париже перерос в столкновения с полицией

В Париже на акцию протеста 24 декабря вышли тысячи курдов. В ходе митинга произошли стычки между участниками и полицией. Правоохранителям удалось вытеснить манифестантов с площади Бастилии, сообщает французская газета Le Parisien.
Курды вышли на митинг на площадь Республики в знак протеста против гибели троих курдских активистов в 10-м округе столицы Франции в результате стрельбы днем ранее. Акция протеста переросла в столкновения, полиция применила слезоточивый газ.
Участники митинга били стекла на остановках, поджигали урны и уличную мебель, переворачивали автомобили и кидали в полицию булыжниками мостовой. А также применяли дымовые шашки и фейерверки. В результате 11 человек были задержаны.
Протестующие прошли до площади Бастилии, которая была запланирована как конечная точка маршрута. Власти заявили о «значительном» ущербе.