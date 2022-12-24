Косули-вандалы на финском кладбище съели цветы, принесённые на могилы в честь Рождества

Растительность на кладбище при церкви Питаянкиркко в финском городе Вантаа стала обеденным блюдом пятерых косуль, сообщают 24 декабря финские СМИ.



В преддверии католического Рождества пять косуль забрались на кладбище в Вантаа при церкви Питаянкиркко и перекусили растительностью на могилах, а также букетами, которые родные усопших принесли на кладбище к празднику. Территория кладбища огорожена не полностью — именно это и позволило животным проникнуть на погост.



В церковном приходе принесли извинения за поеденные букеты и на будущее попросили родственников приносить не цветы, а свечи — ими косули обедать не станут.

