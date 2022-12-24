The Sun: Король изгнал принца Эндрю из Букингемского дворца после секс-скандала

Король Великобритании Чарльз изгнал из Букингемского дворца принца Эндрю на фоне скандала с обвинением в изнасиловании несовершеннолетней американки. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает таблоид The Sun.



Официально Букингемский дворец информацию комментировать не стал. Собеседники издания рассказали, что «любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально окончено» и «король ясно дал понять: он не член королевской семьи, он сам по себе».



Изгнание опального принца произошло сразу после того, как королева-консорт Камилла получила звание полковника гренадерской гвардии, которое раньше носил Эндрю.

