The Sun: Король изгнал принца Эндрю из Букингемского дворца после секс-скандала

Король Великобритании Чарльз изгнал из Букингемского дворца принца Эндрю на фоне скандала с обвинением в изнасиловании несовершеннолетней американки. Об этом 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает таблоид The Sun.
Официально Букингемский дворец информацию комментировать не стал. Собеседники издания рассказали, что «любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально окончено» и «король ясно дал понять: он не член королевской семьи, он сам по себе».
Изгнание опального принца произошло сразу после того, как королева-консорт Камилла получила звание полковника гренадерской гвардии, которое раньше носил Эндрю.
Ранее гражданка США, активистка и правозащитница Вирджиния Джуффре (до замужества — Робертс) обвинила принца Эндрю в принуждении к близости, на тот момент девушке было 17 лет. Член британской королевской семьи отказался признать свою вину, однако стороны достигли досудебного соглашения. СМИ называли суммы от 10 до 16 млн долларов. В деле также фигурирует имя американского бизнесмена и знакомого Эндрю Джеффри Эпштейна. Адвокаты принца ссылались на подписанное с Эпштейном в 2009 году соглашение, по которому Джуффре якобы отказывается от судебного преследования как самого бизнесмена, так и его знакомых, включая Эндрю.