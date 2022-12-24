В «рукотворном» пожаре в Чили сгорели более полутысячи домов, есть жертвы

В чилийском курортном городе Винья-дель-Мар введен режим ЧП из-за крупного пожара. По предварительным данным, погибли минимум два человека, сгорело более 500 домов.
Пожар начался в лесу на холмах, сообщает News Rebeat. Огонь двигался с ветром, пока не достиг населенных секторов. Кое-где пожар еще активен — в его тушении участвуют 11 пожарных бригад, два самолета и десять вертолетов.
По информации Europapress, президент Чили Габриэль Борич заявил, что, если пожар «рукотворен», власти «сдвинут море, небо и землю», чтобы найти виновных. Губернатор провинции Вальпараисо Родриго Мундака отметил, что 90% чилийских пожаров устраивают преднамеренно.