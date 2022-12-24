    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, зап

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.68eur73.04

    Боевые действия на Украине

    МИД РФ: В случае нападения на Белоруссию российские войска дадут отпор

    1598
    4 комментария

    Группировка российских войск, которая дислоцируется в Белоруссии, в случае нападения на государство-союзник даст отпор. Об этом 24 декабря заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишут РИА Новости.

    «Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — приводит агентство цитату замглавы МИД.

    Согласно союзной доктрине, нападение на Белоруссию приравнивается к нападению на Россию и наоборот.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияМИДРоссийско-белорусские отношения

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close