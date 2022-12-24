МИД РФ: В случае нападения на Белоруссию российские войска дадут отпор

Группировка российских войск, которая дислоцируется в Белоруссии, в случае нападения на государство-союзник даст отпор. Об этом 24 декабря заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишут РИА Новости.



«Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — приводит агентство цитату замглавы МИД.



Согласно союзной доктрине, нападение на Белоруссию приравнивается к нападению на Россию и наоборот.

