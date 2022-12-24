Мальчик в Челябинске отправился выносить мусор и нашёл во дворе вскрытый гроб

В Челябинске 12-летний ребёнок нашел во дворе дома, рядом с мусорным контейнером, цинковый гроб. Он был вскрыт, а на деревянном упаковочном ящике написано имя мужчины и город — Челябинск.



Как пишет 24 декабря 74.RU, в пятницу вечером мальчика отправили выбрасывать мусор. Он вернулся домой и сказал, что во дворе стоит гроб. Родители сначала не поверили.

