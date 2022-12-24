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    Мальчик в Челябинске отправился выносить мусор и нашёл во дворе вскрытый гроб

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    4 комментария
    Фото: читатель 74.RU
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    В Челябинске 12-летний ребёнок нашел во дворе дома, рядом с мусорным контейнером, цинковый гроб. Он был вскрыт, а на деревянном упаковочном ящике написано имя мужчины и город — Челябинск.

    Как пишет 24 декабря 74.RU, в пятницу вечером мальчика отправили выбрасывать мусор. Он вернулся домой и сказал, что во дворе стоит гроб. Родители сначала не поверили.

    «Мы сначала ему не поверили, а потом сходили, сами увидели и сфотографировали, Представляете, гроб вскрытый. Кто это сделал? Ритуальных служб рядом нет, но есть морг на Шота Руставели. Это примерно один квартал от этого места», — рассказал изданию отец ребёнка.

    Фото: читатель 74.RU
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    Как гроб оказался среди жилых домов, пока неизвестно. Местные жители предполагают, что его могли выбросить из соседнего морга.

    Фото: читатель 74.RU
    Фото: читатель 74.RU

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    ЧелябинскГробКурьезМусор
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