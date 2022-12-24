Хоккеист Овечкин забил 802-ю шайбу и стал вторым снайпером в истории НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтона» российский хоккеист Александр Овечкин во время матча с «Виннипегом» забил два гола. Теперь на счету спортсмена 802 шайбы, он обогнал Горди Хоу и стал вторым снайпером в истории НХЛ, пишет 24 декабря Sportbox.ru. Овечкин признан единственной звездой игрового дня в НХЛ.



На домашнем льду «Виннипег Джетс» «Вашингтон» обыграл хозяев поля со счетом 4:1. Овечкин забросил две шайбы, после чего общее количество голов спортсмена превысило результат Горди Хоу, у которого на счету 801 шайба. На первом месте по голам остается Уэйн Гретцки (894).

