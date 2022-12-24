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    Хоккеист Овечкин забил 802-ю шайбу и стал вторым снайпером в истории НХЛ

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    Капитан и нападающий «Вашингтона» российский хоккеист Александр Овечкин во время матча с «Виннипегом» забил два гола. Теперь на счету спортсмена 802 шайбы, он обогнал Горди Хоу и стал вторым снайпером в истории НХЛ, пишет 24 декабря Sportbox.ru. Овечкин признан единственной звездой игрового дня в НХЛ.

    На домашнем льду «Виннипег Джетс» «Вашингтон» обыграл хозяев поля со счетом 4:1. Овечкин забросил две шайбы, после чего общее количество голов спортсмена превысило результат Горди Хоу, у которого на счету 801 шайба. На первом месте по голам остается Уэйн Гретцки (894).

    Журналистам спортсмен рассказал, что отпраздновать достижение отправится в бар и «шаг за шагом» будет приближаться к результату Гретцки.

    «Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть», — заявил спортсмен в интервью «Матч ТВ».

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    Александр ОвечкинНХЛХоккейОвечкин
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