Спасти сердце 14-летнего подростка может только операция

Фридрих появился на свет с врождённым пороком сердца. Долгое время врачи наблюдали за состоянием мальчика. Недавно он заболел, и после осмотра кардиолог заявил, что нужна срочная операция. Однако для Фридриха лечение платное.

Поделиться Поделиться





«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Фридрих Коростелев, 14 лет.

Врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость — 392 721 рублей.

«В семь месяцев у сына заподозрили врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Врачи сказали, что он может самостоятельно закрыться в течение года, нужно наблюдать. Тогда мы жили в Самарканде. Фридрих рос и развивался нормально, как здоровые дети его возраста.



Через семь лет мы переехали в Россию, в Санкт-Петербург, и на осмотре перед школой врачи снова обратили внимание на то, что проток не закрылся, рекомендовали сделать операцию. Но у нас совсем не было денег на лечение, а получить помощь бесплатно мы не могли, так как у сына нет российского гражданства.



В сентябре этого года Фридрих тяжело заболел бронхитом, его положили в детскую больницу. Сына осмотрел кардиолог и сказал, что операция нужна срочно, поскольку сердце работает с сильной перегрузкой и есть риск тяжелых осложнений, Фридрих стал задыхаться, ослабел. Операцию готовы провести щадящим образом: закрыть проток через сосуд специальной «заплаткой» — окклюдером. И Фридрих снова будет здоров.

Но операция возможна только платная, поскольку гражданство ему не удалось до сих пор оформить. Прошу, помогите! Нам с мужем не справиться с оплатой счета — работаем дворниками. Денег едва хватает на еду». Галия Гилязитдинова, Санкт-Петербург



Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Фридриха врожденный порок сердца — открытый артериальный проток большого размера, гемодинамически значимый. Требуется операция по закрытию открытого артериального протока. Перед проведением операции необходимо диагностическое зондирование для решения вопроса о возможности и методе хирургического лечения».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда:

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

