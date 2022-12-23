Возглавил ОПГ на рабочем месте. Экс-полицейского приговорили за хищение у администрации Петербурга

Десятилетняя служба в органах внутренних дел закончилась для участкового из Петроградского района Петербурга реальным сроком лишения свободы. На вверенном ему участке он демонстрировал сверхспособности, обеспечивая детьми мёртвых.

О приговоре 23 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Игоря Пахунова признали виновным в двух эпизодах мошенничества, отведя ему руководящую роль.

В начале марта 2019 года дежурный участковый Пахунов из 85 отдела получил информацию о смерти одинокого собственника квартиры на Гостилицком шоссе и соблазнился. Суд установил, что сотрудник полиции прихватил паспорт умершего, подыскал группу подельников, и после смерти у петербуржца появилась «дочь».



С лукавым свидетельством о рождении она получила право на квартиру, которая должна была перейти администрации Петербурга, а заодно и на 990 тысяч на счету «отца». Жилплощадь в Петергофе стоимостью 4,2 млн рублей преступники продали.



По наводке участкового аналогичным образом прибрали к рукам квартиру на Суворовском проспекте в Петергофе стоимостью 3,3 млн рублей.

«Фонтанка» рассказывала, что за 36-летним участковым Пахуновым в марте 2020 года пришли на рабочее место после шумной спецоперации с участием ФСБ по задержанию двух мужчин, якобы причастных к похищению человека.



Предполагалось, что задержанные тогда Павел Куликов и Сергей Миничев – это костяк преступной группы, специализирующейся на хищениях недвижимости. По версии следствия, похищение могло быть подготовкой к очередному мошенничеству.

До суда обвинение в похищении человека не дожило. В Петродворцовый районный суд дело Пахунова и его соучастников поступило только со статьями о мошенничествах.

Экс-участковый получил 4 года в колонии общего режима с двухлетним запретом занимать должности на госслужбе. Куликов и Миничев отделались двумя годами условно для каждого. Без изоляции от общества будет исправляться и Алла Конышева, примерившая на себя роль дочери умершего владельца квартиры на Гостилицком шоссе. Она получила 3 года условно и долг в 4,2 млн рублей, которые надлежит возместить администрации вместе с Пахуновым и одним из соучастников.

